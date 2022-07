Juventus, nuovo nome per l’attacco: dalla Premier (Di sabato 30 luglio 2022) Alla Juventus manca ancora il colpo in attacco: dopo Di Maria c’è bisogno di un altro giocatore come vice Vlahovic. L’obiettivo principale rimane Álvaro Morata, in prestito, ma la trattativa con l’Atletico non si sblocca e per questo la dirigenza bianconera inizia a valutare delle alternative. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juve ha parlato con gli agenti del tedesco Timo Werner. L’attaccante del Chelsea vorrebbe lasciare la Premier e tornare in Bundesliga, ma non rifiuta del tutto il progetto bianconero. Timo Werner Chelsea Il Chelsea ha aperto al prestito con diritto di riscatto e la Juve ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, per prendere vantaggio sul Lipsia, diretta concorrente per l’attaccante tedesco. L’ingaggio di Werner, però, è troppo elevato (10 milioni) e se il tedesco volesse approdare in ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Allamanca ancora il colpo in attacco: dopo Di Maria c’è bisogno di un altro giocatore come vice Vlahovic. L’obiettivo principale rimane Álvaro Morata, in prestito, ma la trattativa con l’Atletico non si sblocca e per questo la dirigenza bianconera inizia a valutare delle alternative. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juve ha parlato con gli agenti del tedesco Timo Werner. L’attaccante del Chelsea vorrebbe lasciare lae tornare in Bundesliga, ma non rifiuta del tutto il progetto bianconero. Timo Werner Chelsea Il Chelsea ha aperto al prestito con diritto di riscatto e la Juve ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, per prendere vantaggio sul Lipsia, diretta concorrente per l’attaccante tedesco. L’ingaggio di Werner, però, è troppo elevato (10 milioni) e se il tedesco volesse approdare in ...

