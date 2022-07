Juventus, Del Piero: “Impressionato da Vlahovic. Nessuno meglio di Di Maria per i bianconeri” (Di sabato 30 luglio 2022) “Sono rimasto positivamente Impressionato da Vlahovic. Di Maria è un acquisto fantastico per la Juventus: è efficace, ha personalità e un passato glorioso. È un top sotto ogni punto di vista, quindi Nessuno era meglio di lui come acquisto per i bianconeri“. Queste le parole di Alessandro Del Piero pronunciate durante una diretta sul canale Twitch ufficiale della Juventus. L’ex numero 10 e capitano ha infatti fatto visita alla squadra in questi giorni durante il ritiro americano, avendo anche un contatto con i tifosi; Del Piero ha poi aggiunto: “Quando guardo le partite, non penso mai a chi può assomigliarmi, ma a chi mi attira e fa qualcosa di diverso. Nella Juve ci sono ragazzi che hanno qualità straordinarie: tutti ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) “Sono rimasto positivamenteda. Diè un acquisto fantastico per la: è efficace, ha personalità e un passato glorioso. È un top sotto ogni punto di vista, quindieradi lui come acquisto per i“. Queste le parole di Alessandro Delpronunciate durante una diretta sul canale Twitch ufficiale della. L’ex numero 10 e capitano ha infatti fatto visita alla squadra in questi giorni durante il ritiro americano, avendo anche un contatto con i tifosi; Delha poi aggiunto: “Quando guardo le partite, non penso mai a chi può assomigliarmi, ma a chi mi attira e fa qualcosa di diverso. Nella Juve ci sono ragazzi che hanno qualità straordinarie: tutti ...

