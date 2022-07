Juventus, CdS: “Pogba possiede il destino bianconero nelle sue mani” (Di sabato 30 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, la Juventus deve capire la situazione Pogba su che binari può andare per il mercato in entrata. “Dalla durata dell’assenza del francese, infatti, dipendono anche le mosse sul mercato. Alcune sono indipendenti dall’infortunio e sarebbero state effettuate a prescindere. Il riferimento è alla trattativa per Paredes e al lavoro di sfoltimento di chi non rientra più nel progetto tecnico, come Arthur. Ma altre necessità potrebbero manifestarsi nel caso il periodo senza Pogba dovesse essere più lungo. D’altra parte, con un calendario così compresso come quello della stagione che sta per cominciare, Paul potrebbe saltare tutte le prime 21 partite, 15 giornate di campionato più l’intero girone di Champions League. Logico che la dirigenza juventina potrebbe pensare ad ... Leggi su seriea24 (Di sabato 30 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ladeve capire la situazionesu che binari può andare per il mercato in entrata. “Dalla durata dell’assenza del francese, infatti, dipendono anche le mosse sul mercato. Alcune sono indipendenti dall’infortunio e sarebbero state effettuate a prescindere. Il riferimento è alla trattativa per Paredes e al lavoro di sfoltimento di chi non rientra più nel progetto tecnico, come Arthur. Ma altre necessità potrebberofestarsi nel caso il periodo senzadovesse essere più lungo. D’altra parte, con un calendario così compresso come quello della stagione che sta per cominciare, Paul potrebbe saltare tutte le prime 21 partite, 15 giornate di campionato più l’intero girone di Champions League. Logico che la dirigenza juventina potrebbe pensare ad ...

