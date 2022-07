MRZ1977 : RT @AoCheCotta98: 2 anni di Osimeme Gol contro la Roma =0 Gol contro la Lazio =0 Gol contro il Milan =0 Gol contro l'Inter =0 Gol contro l… - sportli26181512 : Juve, tutto pronto per l'amichevole con il Real Madrid: che folla al Rose Bowl!: Secondo il Los Angeles Times, sara… - IlCavour : Con tutto il bene, ma vi ricordate l’annata con Sarri? Cioè, voi che lo inneggiate ed inneggiate al bel gioco, vi r… - ginolat76 : RT @AoCheCotta98: 2 anni di Osimeme Gol contro la Roma =0 Gol contro la Lazio =0 Gol contro il Milan =0 Gol contro l'Inter =0 Gol contro l… - juve_passion20 : @1987_Lorenza Già giorni che non accade un cazzo, giorni in cui accade di tutto -

Tutto Juve

Commenta per primo Secondo il Los Angeles Times , saranno più di 90.000 sugli spalti del Rose Bowl ad assistere a Real Madrid - Juventus. L'amichevole è in programma nella notte tra sabato e domenica.Chissà che non sia un passaggio del testimone: ora che è partito anche Dybala, un buon calciatore di punizioni serve parecchio allaLa Juventus in contatto con l'Atletico Madrid per un altro affare oltre ad Alvaro Morata, l'innesto a sorpresa per i bianconeri ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...