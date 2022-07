Juve | c'è un ostacolo per Martial

lacittanews : DALLA FRANCIA: IL MONACO PENSA A RABIOT, MA C'È L'OSTACOLO INGAGGIO Il Monaco sarebbe seriamente interessato ad Adr… - sportli26181512 : 'Juve, il Monaco pensa a #Rabiot. Ma l'ostacolo è l'ingaggio': Secondo l'Equipe, il club del Principato avrebbe ind… - junews24com : Rabiot tentato dal Monaco: c'è da superare questo ostacolo - - ZonaBianconeri : RT @grampasso10: #mertens alla #juve ?? ci siamo ?? Unico ostacolo la lazio.. ma la #champions la #juventus…. ? - grampasso10 : #mertens alla #juve ?? ci siamo ?? Unico ostacolo la lazio.. ma la #champions la #juventus…. ? -

Commenta per primo Anthony Martial è uno dei profili seguiti dalla Juventus per rinforzare l'attacco. Secondo la BBC , l'per arrivare al giocatore del Manchester United è legato al tecnico dei Red Devils . Erik ten Hag infatti vuole puntare su Martial.L'all'addio alla, al momento, è ...Andrea Belotti è attualmente svincolato ed in cerca di una nuova squadra dopo aver lasciato il Torino. L'attaccante è stato accostato anche al ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...