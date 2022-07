Juve, Bonucci: 'Torniamo la macchina da guerra che eravamo. Bremer acquisto più giusto per il dopo Chiellini' (Di sabato 30 luglio 2022) Leonardo Bonucci, al canale Twitch della Juventus, ha parlato così della preparazione negli USA. I NUOVI - "Le sensazioni sono mo... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Leonardo, al canale Twitch dellantus, ha parlato così della preparazione negli USA. I NUOVI - "Le sensazioni sono mo...

ilbianconerocom : Bonucci: 'Bremer acquisto più giusto dopo De Ligt. Juve, torniamo ad essere macchina da guerra'… - Luxgraph : Juve, Bonucci: 'C'è entusiasmo, i nuovi hanno alzato il livello' - 1987_Lorenza : RT @mike_fusco: Ormai i calciatori alla Juve so come i governi italiani: Caceres IV, Morata ter, Bonucci Bis, Pogba II... - ClaudioAgos : RT @mike_fusco: Ormai i calciatori alla Juve so come i governi italiani: Caceres IV, Morata ter, Bonucci Bis, Pogba II... - MatteoAndreoni : RT @mike_fusco: Ormai i calciatori alla Juve so come i governi italiani: Caceres IV, Morata ter, Bonucci Bis, Pogba II... -