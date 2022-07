Juan Jesus nel ritiro del Napoli: canta in piedi sulla sedia | VIDEO (Di sabato 30 luglio 2022) Juan Jesus, difensore del Napoli, dà spettacolo in ritiro. Nonostante non sia un nuovo acquisto, il brasiliano si mette a cantare in piedi sulla sedia un noto brano brasiliano di qualche anno fa. Ecco il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022), difensore del, dà spettacolo in. Nonostante non sia un nuovo acquisto, il brasiliano si mette are inun noto brano brasiliano di qualche anno fa. Ecco il

PianetaMilan : #JuanJesus nel ritiro del @sscnapoli: canta in piedi sulla sedia | #VIDEO - #SSCN #SSCNapoli #Napoli - infoitsport : Napoli a Castel di Sangro: quasi tutta la sessione in gruppo per Politano, Demme, Ostigard e Juan Jesus in piscina - fedecaccy : Credo sia la prima volta da che è partita la preparazione che la partitella la vince una squadra che non ha né Mari… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli a Castel di Sangro: quasi tutta la sessione in gruppo per Politano, Demme, Ostigard e Juan Jesus i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli a Castel di Sangro: quasi tutta la sessione in gruppo per Politano, Demme, Ostigard e Juan Jesus i… -