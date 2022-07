Joe Biden di nuovo positivo al Covid: era guarito da appena tre giorni. Colpa dell'effetto rebound: cosa significa (Di sabato 30 luglio 2022) Joe Biden è di nuovo positivo al Covid . Il presidente degli Stati Uniti, che era guarito da appena tre giorni, ha effettuato un test che ha rivelato il secondo contagio: come comunicato dalla Casa ... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022) Joeè dial. Il presidente degli Stati Uniti, che eradatre, ha effettuato un test che ha rivelato il secondo contagio: come comunicato dalla Casa ...

Agenzia_Ansa : Il colloquio fra Joe Biden e il presidente Xi Jinping è terminato. Pechino: la questione di Taiwan 'è chiara' dato… - GRETA1SGARBO : RT @SfigaCatrame: La #Pelosi (82 anni) potrebbe scatenare la guerra con la Cina per il suo viaggio a #Taiwan. invece Joe #Biden (79 anni) s… - Antobello : RT @SfigaCatrame: La #Pelosi (82 anni) potrebbe scatenare la guerra con la Cina per il suo viaggio a #Taiwan. invece Joe #Biden (79 anni) s… - jeperego : Joe #Biden nuovamente positivo al #COVID - conte_Vlad1077 : RT @SfigaCatrame: La #Pelosi (82 anni) potrebbe scatenare la guerra con la Cina per il suo viaggio a #Taiwan. invece Joe #Biden (79 anni) s… -