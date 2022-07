Jennifer Lopez e gli altri al Gala per l’Unicef. E Capri sogna con le star (Di sabato 30 luglio 2022) Da Jared Leto a DiCaprio, alla serata di beneficenza a sostegno dei bambini posti in prima fila venduti a 25mila euro Leggi su corriere (Di sabato 30 luglio 2022) Da Jared Leto a Dio, alla serata di beneficenza a sostegno dei bambini posti in prima fila venduti a 25mila euro

Corriere : Jennifer Lopez e le altre star (da Jared Leto a DiCaprio) al Gala per l’Unicef: Capri come Hollywood - kospeti : RT @Corriere: Jennifer Lopez e le altre star (da Jared Leto a DiCaprio) al Gala per l’Unicef: Capri come Hollywood - hharleesantos : RT @Corriere: Jennifer Lopez e le altre star (da Jared Leto a DiCaprio) al Gala per l’Unicef: Capri come Hollywood - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Jennifer Lopez a Capri canta That's Amore con i camerieri e il video è virale - KayRoss89 : RT @Corriere: Jennifer Lopez e le altre star (da Jared Leto a DiCaprio) al Gala per l’Unicef: Capri come Hollywood -