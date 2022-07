Jennifer Lopez, concerto di beneficenza a Capri. Ospiti d'eccezione: Leonardo di Caprio e Naomi Campbell (Di sabato 30 luglio 2022) Jennifer Lopez , star della musica internazionale, si trova a Capri . È stata fotografata in giro per l'isola tra cene di lusso e passeggiate. Vacanza tutta italiana? La star si trova nel Belpaese per ... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022), star della musica internazionale, si trova a. È stata fotografata in giro per l'isola tra cene di lusso e passeggiate. Vacanza tutta italiana? La star si trova nel Belpaese per ...

PetrelliFlavia : RT @rep_napoli: Capri, la notte di Jennifer Lopez, prezzi alle stelle per il gala di beneficenza: da 10 mila a 250 mila euro [di Pasquale R… - MariannaPrato : RT @rep_napoli: Capri, la notte di Jennifer Lopez, prezzi alle stelle per il gala di beneficenza: da 10 mila a 250 mila euro [di Pasquale R… - rep_napoli : Capri, la notte di Jennifer Lopez, prezzi alle stelle per il gala di beneficenza: da 10 mila a 250 mila euro [di Pa… - sardanews : Jennifer Lopez, addio al bel sogno di Truzzu: ciao Cagliari, sceglie Capri - occhio_notizie : Jennifer Lopez a Capri: pazza per la pizza napoletana? -