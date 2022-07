Javier Cercas: “L’antidoto all’ultradestra è la verità, la xenofobia di Meloni in Spagna fa paura” (Di sabato 30 luglio 2022) Lo scrittore: «La politica di Roma sembra bipolare in senso psichiatrico, non conosce vie di mezzo. È inquietante la vicinanza di imprenditori e politici italiani all’ideologia di Vladimir Putin» Leggi su lastampa (Di sabato 30 luglio 2022) Lo scrittore: «La politica di Roma sembra bipolare in senso psichiatrico, non conosce vie di mezzo. È inquietante la vicinanza di imprenditori e politici italiani all’ideologia di Vladimir Putin»

nuova_venezia : Javier Cercas: “L’antidoto all’ultradestra è la verità, la xenofobia di Meloni in Spagna fa paura” - mattinodipadova : Javier Cercas: “L’antidoto all’ultradestra è la verità, la xenofobia di Meloni in Spagna fa paura” - CorriereAlpi : Javier Cercas: “L’antidoto all’ultradestra è la verità, la xenofobia di Meloni in Spagna fa paura” - Dida_ti : RT @franz_332: Mechor credette di capire che la sua rabbia, la sua solitudine e il suo dolore d’adolescente l’avevano disorientato, che alm… - MilanoNera : Il castello di Barbablu – Javier Cercas -