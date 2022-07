Italia al Centro: “Attenzione alle aree interne” (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA – “C’è una grande Attenzione alle aree interne nei punti che oggi ‘Italia al Centro’ ha presentato quale contributo programmatico al confronto in vista delle prossime elezioni politiche”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di ‘Italia al Centro’. “Accanto a temi di carattere generale come l’inequivoca collocazione del nostro Paese nell’Occidente euro-atlantico, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Superbonus 110%: a rischio la proroga fino a dicembre 2023, l’ira di Confindustria Decreto Ristori, le misure per cultura e turismo Gelmini esulta per il Pnrr Pnrr presentati 3 progetti pilota ‘Green Communities’ Draghi gela ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA – “C’è una grandenei punti che oggi ‘al’ ha presentato quale contributo programmatico al confronto in vista delle prossime elezioni politiche”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di ‘al’. “Accanto a temi di carattere generale come l’inequivoca collocazione del nostro Paese nell’Occidente euro-atlantico, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Superbonus 110%: a rischio la proroga fino a dicembre 2023, l’ira di Confindustria Decreto Ristori, le misure per cultura e turismo Gelmini esulta per il Pnrr Pnrr presentati 3 progetti pilota ‘Green Communities’ Draghi gela ...

AndreaOrlandosp : Con @articoloUnoMDP, @PartSocialista e @demosolidale nasce la lista Italia democratica e progressista, si rafforza… - fanpage : Il disperato appello della moglie di #AlikaOgorchukwu, il 39enne aggredito e ucciso ieri pomeriggio in pieno centro… - Antonio_Tajani : Siccità, fitofarmaci, cinghiali, peste suina, nutriscore, questi i temi del mio intervento all'assemblea… - ilCoperchio : Italia. La scena di Carlo Calenda (ex PD) che presenta in conferenza stampa le 'new entry' di Azione - entrambe e… - espressione24 : Torna il Cammino Solidale de “Il Jazz italiano per le terre del sisma”, un viaggio musicale attraverso il Centro It… -