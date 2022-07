Isola dei Famosi, Marco Cucolo confessioni scoppiettanti sulla separazione da Lory (Di sabato 30 luglio 2022) Isola dei Famosi, Marco Cucolo ha vissuto l’esperienza in Honduras con la sua compagna Lory del Santo. Qui, sono stati protagonisti anche di un raffreddamento del loro rapporto a causa di alcuni comportamenti che non sono piaciuti ad entrambi. Sembrava che la coppia fosse destinata a dirsi addio, ma una volta tornati in Italia, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Isola dei Famosi, si sciolgono le tribù, eliminazione a sorpresa Anticipazioni Isola dei Famosi 25 aprile, colpi di scena in Honduras Anticipazioni Isola dei Famosi, caos in Honduras con nuovi sbarchi. Rientrano in gioco ex ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 30 luglio 2022)deiha vissuto l’esperienza in Honduras con la sua compagnadel Santo. Qui, sono stati protagonisti anche di un raffreddamento del loro rapporto a causa di alcuni comportamenti che non sono piaciuti ad entrambi. Sembrava che la coppia fosse destinata a dirsi addio, ma una volta tornati in Italia, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazionidei, si sciolgono le tribù, eliminazione a sorpresa Anticipazionidei25 aprile, colpi di scena in Honduras Anticipazionidei, caos in Honduras con nuovi sbarchi. Rientrano in gioco ex ...

