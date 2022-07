Isola dei Famosi, il matrimonio dell’ex naufrago è finito: “Ci siamo traditi a vicenda” (Di sabato 30 luglio 2022) In quest'ultima edizione de L' Isola dei Famosi sono stati molti i colpi di scena. Uno di questi riguarda il campione di motociclismo Marco Melandri. Quando l'ex naufrago è tornato a casa dopo l'esperienza in Honduras ha trovato sua moglie pronta per lasciarlo. Ma perché? Cosa è successo di così grave? Il campione di motociclismo ha avuto la sua avventura in Honduras, partecipando al reality Mediaset, ma quando è tornato sembra aver preso una decisione irrevocabile per la sua vita. Marco Melandri non è tornato da sua moglie Manuela Raffaetà. Marco e Manuela si sono conosciuti sulle piste. Il loro amore è sempre stato molto irruento e ricco di discussioni, ma in un modo o nell'altro hanno sempre risolto le loro divergenze, ma sembra che questa volta non ci sia nulla da fare, nonostante 16 anni insieme e la loro splendida figlia ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 30 luglio 2022) In quest'ultima edizione de L'deisono stati molti i colpi di scena. Uno di questi riguarda il campione di motociclismo Marco Melandri. Quando l'exè tornato a casa dopo l'esperienza in Honduras ha trovato sua moglie pronta per lasciarlo. Ma perché? Cosa è successo di così grave? Il campione di motociclismo ha avuto la sua avventura in Honduras, partecipando al reality Mediaset, ma quando è tornato sembra aver preso una decisione irrevocabile per la sua vita. Marco Melandri non è tornato da sua moglie Manuela Raffaetà. Marco e Manuela si sono conosciuti sulle piste. Il loro amore è sempre stato molto irruento e ricco di discussioni, ma in un modo o nell'altro hanno sempre risolto le loro divergenze, ma sembra che questa volta non ci sia nulla da fare, nonostante 16 anni insieme e la loro splendida figlia ...

espressonline : Chi finanzia i partiti in corsa per le nuove #elezioni .L’Europa in crisi economica e di leadership. Il fronte dell… - ghirrig : Considerate le fasi del crollo di un gruppo umano rimasto isolato (Groenlandia e Isola di Pasqua: esaurimento ecol… - Albus961 : RT @My_Salute: La Cina può colpire Taiwan da un momento all'altro, cosa sta succedendo Il presidente della Camera dei rappresentanti degli… - tribuna_treviso : Decine di chiamate da parte dei cittadini per la presenza di acqua color ruggine lungo l’arenile dell’isola. L’espe… - AndreaBarchies1 : RT @espressonline: Chi finanzia i partiti in corsa per le nuove #elezioni .L’Europa in crisi economica e di leadership. Il fronte della gue… -