Iraq: manifestanti pro - Sadr occupano Parlamento (Di sabato 30 luglio 2022) I sostenitori del potente religioso iracheno Moqtada Sadr sono penetrati nella "Zona Verde" pesantemente fortificata di Baghdad e hanno occupato il Parlamento in una crisi politica sempre piu' ...

