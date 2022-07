vivereitalia : Iraq, manifestanti prendono d'assalto il Parlamento - LailaSimoncelli : RT @TgLa7: #Iraq: manifestanti pro-Sadr occupano #Parlamento - infoitestero : Iraq, lacrimogeni su manifestanti che tentano ingresso in green zone - PaoloTrombin : RT @Open_gol: I manifestanti hanno abbattuto i blocchi della zona fortificata. La polizia spara lacrimogeni - StefaniaFalone : RT @Open_gol: I manifestanti hanno abbattuto i blocchi della zona fortificata. La polizia spara lacrimogeni -

12.52entrano in Parlamento Nuova irruzione in Parlamento, in, dei sostenitori del leader sciita iracheno Moqtada Sadr. Lo riferiscono i media iracheni. Ihanno divelto ...Secondo alcuni resoconti ci sarebbero feriti tra i. .(Adnkronos) – In Iraq i sostenitori del leader sciita Moqtada Al Sadr hanno preso d’assalto il palazzo del Parlamento all’interno della Green Zone di Baghdad. Lo riferisce Al Jazeera. Il ministero ir ...I sostenitori del leader sciita Moqtada Al Sadr hanno preso d’assalto il palazzo del Parlamento all’interno della Zone Verde di Baghdad. Ci sarebbero circa 60 feriti al momento. Stamani centinaia di s ...