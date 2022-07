"Io nasco nel centrodestra". Toti si offre a Berlusconi (Di sabato 30 luglio 2022) Un programma, articolato in dodici punti, con l'obiettivo di aprire un confronto con le altre forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. È un'agenda ambiziosa, quella presentata ieri in conferenza stampa, alla Camera, dal presidente di Italia al centro, Giovanni Toti, e dal coordinatore nazionale, Gaetano Quagliariello. «Io nasco nel mondo di centrodestra e governo una Regione di centrodestra. Vorrei che il Paese fosse governato come è governata la mia Liguria, ovvero che si facciano le cose, si costruiscano i ponti in un anno o poco più, si aprano i cantieri, che si facciano le grandi opere. Vorrei che la smettessero con le manifestazioni sui rigassificatori. Vorrei vedere tanti termovalorizzatori nelle nostre città al posto dei cumuli di rifiuti. Continueremo a chiedere di confrontarci con i ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Un programma, articolato in dodici punti, con l'obiettivo di aprire un confronto con le altre forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. È un'agenda ambiziosa, quella presentata ieri in conferenza stampa, alla Camera, dal presidente di Italia al centro, Giovanni, e dal coordinatore nazionale, Gaetano Quagliariello. «Ionel mondo die governo una Regione di. Vorrei che il Paese fosse governato come è governata la mia Liguria, ovvero che si facciano le cose, si costruiscano i ponti in un anno o poco più, si aprano i cantieri, che si facciano le grandi opere. Vorrei che la smettessero con le manifestazioni sui rigassificatori. Vorrei vedere tanti termovalorizzatori nelle nostre città al posto dei cumuli di rifiuti. Continueremo a chiedere di confrontarci con i ...

