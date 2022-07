Invitalia, online procedura gara da 9,2 mln per categoria ‘Microfilm di manoscritti’ (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Digitalizzazione dei microfilm dei manoscritti: è quanto previsto dalla prima gara avviata per l’intervento di digitalizzazione destinato ad arricchire, espandere e organizzare il patrimonio culturale digitale nazionale. La gara è pubblicata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza unica per i progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale previsti dal Pnrr. Lo annuncia una nota, nella quale si specifica come l’obiettivo della procedura di gara, volta alla conclusione di un Accordo Quadro multilaterale con più fornitori, sia quella di affidare agli appaltatori selezionati i servizi di digitalizzazione dei microfilm di manoscritti del Centro Nazionale per lo Studio del Manoscritto (Cnsm) conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che è soggetto ... Leggi su italiasera (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Digitalizzazione dei microfilm dei manoscritti: è quanto previsto dalla primaavviata per l’intervento di digitalizzazione destinato ad arricchire, espandere e organizzare il patrimonio culturale digitale nazionale. Laè pubblicata dain qualità di Centrale di Committenza unica per i progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale previsti dal Pnrr. Lo annuncia una nota, nella quale si specifica come l’obiettivo delladi, volta alla conclusione di un Accordo Quadro multilaterale con più fornitori, sia quella di affidare agli appaltatori selezionati i servizi di digitalizzazione dei microfilm di manoscritti del Centro Nazionale per lo Studio del Manoscritto (Cnsm) conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che è soggetto ...

