Intesa Sanpaolo, bonus al personale contro il carovita (Di sabato 30 luglio 2022) Intesa Sanpaolo mette a segno un solido primo semestre con un utile netto a 2,35 miliardi di euro, dopo le rettifiche per 1,1 miliardi finalizzate a mitigare l'impatto di Russia e Ucraina. Non solo. La banca guidata da Carlo Messina ha deciso di distribuire un contributo straordinario di 500 euro per ogni dipendente del gruppo Calcio e Finanza.

