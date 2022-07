Inter-Lione, le formazioni ufficiali: Lukaku e Lautaro contro Paqueta' e Lacazette (Di sabato 30 luglio 2022) Di seguito le formazioni ufficiali dell'amichevole tra Inter e Lione: Inter: Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Br... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Di seguito ledell'amichevole tra: Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Br...

FcInterNewsit : ?? L’Inter in partenza verso Cesena in vista dell’amichevole contro il Lione. C’è Skriniar, con lui anche Gosens. As… - FcInterNewsit : TS - Inter, contro il Lione si rivede Onana: può partire dal 1'. Tutto ok per Skriniar, Gosens e Gagliardini - SimoneTogna : L’#inter sta per partire per Forlì. Stasera a Cesena la sfida contro il Lione. Ausilio e Baccin appena arrivati in… - fcin1908it : Diretta LIVE, Inter-Lione: Onana dal primo minuto, in attacco avanti con la LuLa - internewsit : LIVE - Inter-Lione, amichevole precampionato: segui la partita in diretta - -