INPS | perché molti pensionati non ricevono la quattordicesima

Leggi su consumatore

(Di sabato 30 luglio 2022) Lanon è per tutti, ma anche chi ne ha diritto potrebbe non averla ricevuta (anche se non la perderà). Ecco di cosa si tratta Pochi giorni dividono ad una nuova tornata di pensioni, con il consueto calendario per la consegna del rateo in ordine alfabetico nel caso di coloro che hanno deciso L'articolo proviene da Consumatore.com.