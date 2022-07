Infortunio Szczesny, il portiere salta Real Juve del Summer Tour (Di sabato 30 luglio 2022) Infortunio Szczesny: il portiere salta Real Madrid Juve! Ecco perchè il polacco sarà costretto a rimanere fuori Massimiliano Allegri è intervenuto in diretta sul canale Twitch della Juventus, annunciando il forfait di Szczesny per il match del Summer Tour contro il Real Madrid. LE PAROLE – «Giocherà Perin in porta perché Tek ha un problemino all’adduttore. Devo valutare Cuadrado, poi ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022): ilMadrid! Ecco perchè il polacco sarà costretto a rimanere fuori Massimiliano Allegri è intervenuto in diretta sul canale Twitch dellantus, annunciando il forfait diper il match delcontro ilMadrid. LE PAROLE – «Giocherà Perin in porta perché Tek ha un problemino all’adduttore. Devo valutare Cuadrado, poi ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Micheal83171870 : Szczesny non giocherà stanotte contro il Real a causa di un infortunio. Il suo sostituto sarà Perin - JManiaSite : #Allegri annuncia alcune titolarità e un'assenza per infortunio a poche ore da #RealMadridJuve - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ???? Dopo #Pogba, la #Juventus perde anche #Szczesny per un problema all'adduttore - calciomercatoit : ???? Dopo #Pogba, la #Juventus perde anche #Szczesny per un problema all'adduttore - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Allegri: 'Infortunio per #Szczesny! Bremer, Vlahovic, #McKennie e Di Maria...' ? -