Incinta dal 2004, Britni Church ha 12 figli: “Penso di aver finito, ma mai dire mai” (Di sabato 30 luglio 2022) Britni Church ha bisogno di un riposino. Dopo 12 figli, 10 gravidanze (una trigemellare), quasi 17 anni trascorsi Incinta, ora di dice: “Penso di aver finito con il dodicesimo, ma mai dire mai“. Insomma il riposo è necessario, ma non è detto che la cicogna non torni a bussare in casa della 33enne americana. La mamma dell’Arkansas ha dato alla luce il suo primo figlio a 16 anni, nel 2004, e da allora ha portato avanti gravidanze ogni anno, esclusi il 2013, il 2017 e il 2022. I dodici figli di Britni Church al diploma della più grande, Crizman Shaye, 17 anni (@our large family life)Mamma di 12 figli “Penso di aver ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 30 luglio 2022)ha bisogno di un riposino. Dopo 12, 10 gravidanze (una trigemellare), quasi 17 anni trascorsi, ora di dice: “dicon il dodicesimo, ma maimai“. Insomma il riposo è necessario, ma non è detto che la cicogna non torni a bussare in casa della 33enne americana. La mamma dell’Arkansas ha dato alla luce il suo primoo a 16 anni, nel, e da allora ha portato avanti gravidanze ogni anno, esclusi il 2013, il 2017 e il 2022. I dodicidial diploma della più grande, Crizman Shaye, 17 anni (@our large family life)Mamma di 12di...

SeaWatchItaly : ?? Dopo i 4 soccorsi effettuati ieri, a bordo di #SeaWatch3 abbiamo a bordo 428 persone, tra cui donne, bambini, una… - Luce_news : Incinta dal 2004, Britni Church ha 12 figli: “Penso di aver finito, ma mai dire mai” - Antoine31909507 : RT @AlbertoLetizia2: Il 'vero maschio italico' che sul treno ha aggredito una donna musulmana strappandole il burqa dal volto è stato indiv… - camillatwitt3r : il mio umorismo è dire a mia madre “sarò incinta” se sono in ritardo con il ciclo quando non vedo un ragazzo dal lo… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: I carabinieri indagano per omicidio il marito della ragazza di 22 anni morta dopo essere precipitata dal balcone di casa a Bru… -