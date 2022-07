Incidente frontale tra Mercedes, due feriti incastrati tra le lamiere: uno è grave (Di sabato 30 luglio 2022) Violento Incidente frontale questa mattina, 30 luglio, attono alle 7: due persone sono rimaste ferite, delle quali una è grave. I vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio tra via Spin e via ... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022) Violentoquesta mattina, 30 luglio, attono alle 7: due persone sono rimaste ferite, delle quali una è. I vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio tra via Spin e via ...

vvfveneto : #30luglio 7:15 #RomanodEzzelino(VI), incidente frontale tra due auto in Via Spin e Via Palazzo Storto: due feriti… - leggoit : #Incidente frontale tra Mercedes, due feriti incastrati tra le lamiere: uno è grave - ilbassanese : Scontro tra due auto, un ferito grave - Piergiulio58 : Incidente frontale a Mozzate, il motociclista è morto. Aveva 29 anni. L’incidente oggi pomeriggio sulla Varesina, c… - infoitinterno : Grave incidente frontale a Poggiridenti lungo la Statale 38 durante temporale, 7 coinvolti: due elicotteri del socc… -