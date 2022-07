Incidente a Trastevere: paura per il giornalista Marco Travaglio (Di sabato 30 luglio 2022) Attimi di tensione per Marco Travaglio coinvolto in un Incidente d’auto a Trastevere. Stando alle prime segnalazioni, pare che la Smart del giornalista sia andata a sbattere contro dei tavolini esterni di un ristorante dopo un lieve impatto con una BMW. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito. La dinamica dell’Incidente Come riporta anche la Repubblica, l’Incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno circa in via della Luce. La Smart e la BMW hanno avuto un leggero tamponamento che ha fatto sbandare il giornalista verso i tavolini del ristorante che stavano sopra il marciapiede lì vicino. Ad indagare sull’accaduto, la Polizia municipale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) Attimi di tensione percoinvolto in und’auto a. Stando alle prime segnalazioni, pare che la Smart delsia andata a sbattere contro dei tavolini esterni di un ristorante dopo un lieve impatto con una BMW. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito. La dinamica dell’Come riporta anche la Repubblica, l’è avvenuto intorno a mezzogiorno circa in via della Luce. La Smart e la BMW hanno avuto un leggero tamponamento che ha fatto sbandare ilverso i tavolini del ristorante che stavano sopra il marciapiede lì vicino. Ad indagare sull’accaduto, la Polizia municipale. su Il Corriere della Città.

repubblica : Marco Travaglio coinvolto in un incidente d'auto: la sua Smart finisce contro i tavolini a Trastevere [di Luca Mona… - Open_gol : Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, da cui comunque sarebbero usciti tutti illesi - CorriereCitta : Incidente a Trastevere: paura per il giornalista Marco Travaglio - RiganteLeonardo : RT @repubblica: Marco Travaglio coinvolto in un incidente d'auto: la sua Smart finisce contro i tavolini a Trastevere [di Luca Monaco] http… - seguimi2022 : ( -