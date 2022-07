In possesso di 18mila euro falsi | denunciato nel Casertano

Edizione Caserta

Ma nel corso di un controllo la donna risulterebbe ricevere il reddito di cittadinanza: una situazione che davvero non va d'accordo con il denaro ritrovato in suo. Ed è scattato il sequestro ...... era stato arrestato dagli uomini del Nosu proprio in via Sant'Antonio nel dicembre scorso, dopo un rocambolesco inseguimento, e trovato indi un chilo di stupefacenti e quasieuro in ... Ras della mala fermato sul Vialone con 18mila euro falsi nell’auto. FOTO Tornano i buoni spesa a sostegno delle categorie fragili, con un contributo massimo di 350 euro a famiglia. La riattivazione della misura di sostegno economico, a cura dell’assessorato alle politiche ...Due anziani coniugi italiani sono stati prigionieri in casa propria da una banda di spacciatori, che per mesi avevano trasformato la loro abitazione in una centrale di spaccio. Il fatto è avvenuto a P ...