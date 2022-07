In Italia 49.571 casi Covid e 121 morti, la positività scende al 17,1% (Di sabato 30 luglio 2022) Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 49.571 i nuovi casi Covid, contro i 54.088 di ieri ma soprattutto i 68.170 di sabato scorso. I tamponi effettuati sono 290.013(ieri 281.658) con un tasso di positività che scende dal 19,2% al 17,1%. I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore (ieri 244): 172.003le vittime dall'inizio della pandemia. In calo le terapie intensive, 18 in meno (ieri -6): in tutto sono 382 con 28 ingressi del giorno. scende anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 166 in meno (ieri -143), per un totale di 10.602. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi Covid odierni è la Lombardia con 6.146 contagi, seguita da Veneto (+5.868), Campania (+4.535). Emilia Romagna ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) Ancora in calo la curva epidemica in. Oggi sono 49.571 i nuovi, contro i 54.088 di ieri ma soprattutto i 68.170 di sabato scorso. I tamponi effettuati sono 290.013(ieri 281.658) con un tasso dichedal 19,2% al 17,1%. I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore (ieri 244): 172.003le vittime dall'inizio della pandemia. In calo le terapie intensive, 18 in meno (ieri -6): in tutto sono 382 con 28 ingressi del giorno.anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 166 in meno (ieri -143), per un totale di 10.602. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è la Lombardia con 6.146 contagi, seguita da Veneto (+5.868), Campania (+4.535). Emilia Romagna ...

