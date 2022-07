Ilary Blasi Racconta La Sua Verità In Tv! Totti Furioso! (Di sabato 30 luglio 2022) La vicenda dell’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si arricchisce di un altro tassello. Pare che la conduttrice sia pronta ad andare in Tv e Raccontare la sua Verità sulla separazione dal marito. Forse un modo per mettere a tacere tutte le indiscrezioni e le ricostruzioni fatte dai giornalisti in queste ultime settimane. E Francesco Totti come sta prendendo tutto questo? Ecco i dettagli e gli ultimi aggiornamenti! Ilary Blasi pronta ad andare in Tv per Raccontare la sua Verità! La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere tutt’altro che pacifica. Almeno è quello che emerge leggendo le miriadi di indiscrezioni che appaiono sui rotocalchi di ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 30 luglio 2022) La vicenda dell’addio trae Francescosi arricchisce di un altro tassello. Pare che la conduttrice sia pronta ad andare in Tv ere la suasulla separazione dal marito. Forse un modo per mettere a tacere tutte le indiscrezioni e le ricostruzioni fatte dai giornalisti in queste ultime settimane. E Francescocome sta prendendo tutto questo? Ecco i dettagli e gli ultimi aggiornamenti!pronta ad andare in Tv perre la sua! La separazione trae Francescosembra essere tutt’altro che pacifica. Almeno è quello che emerge leggendo le miriadi di indiscrezioni che appaiono sui rotocalchi di ...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - Novella_2000 : Totti-Ilary-Noemi nello stesso locale: parla la proprietaria (ex Temptation Island) - zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme in tv: ecco quando e dove - #Francesco #Totti #Ilary #Blasi #nuovo - Novella_2000 : Dopo la bufera mediatica, Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme in tv: ecco quando e dove - BlobRai3 : RT @RaiTre: . @BlobRai3 fruga nei suoi archivi e ritrova Totti benzinaio, capotreno e vigile. L'evoluzione di Ilary da velina a conduttrice… -