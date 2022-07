Ilary Blasi e Totti, l’amico commenta la crisi: “Lui si è sentito solo” (Di sabato 30 luglio 2022) Un amico di Francesco Totti parla della profonda crisi che ha portato alla rottura Francesco Totti e Ilary Blasi Non si placano le indiscrezioni e i pettegolezzi sulla fine della chiacchierata e amatissima storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una coppia dello spettacolo ‘storica’ che ha appassionato per anni tantissimi fan, scoprire che si sono lasciati ha spiazzato tutti. Totti e Ilary Blasi (Collage screenshot da Instagram)Da quando i due hanno annunciato la loro rottura un amico dell’ex calciatore ha più volte detto la sua, si tratta di Alex Nuccetelli. In una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera ha chiaramente detto che non sa come i due si siano ... Leggi su vesuvius (Di sabato 30 luglio 2022) Un amico di Francescoparla della profondache ha portato alla rottura FrancescoNon si placano le indiscrezioni e i pettegolezzi sulla fine della chiacchierata e amatissima storia d’amore tra Francesco. Una coppia dello spettacolo ‘storica’ che ha appassionato per anni tantissimi fan, scoprire che si sono lasciati ha spiazzato tutti.(Collage screenshot da Instagram)Da quando i due hanno annunciato la loro rottura un amico dell’ex calciatore ha più volte detto la sua, si tratta di Alex Nuccetelli. In una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera ha chiaramente detto che non sa come i due si siano ...

