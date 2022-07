Il Volo, per Piero Barone un traguardo meraviglioso: che emozione (Di sabato 30 luglio 2022) Il famoso tenorino, proprio nelle ultime ore, ha ottenuto un’altra bellissima soddisfazione in un momento incantevole. Il Volo, in questo periodo, sta facendo di tutto per recuperare il tempo perduto.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 30 luglio 2022) Il famoso tenorino, proprio nelle ultime ore, ha ottenuto un’altra bellissima soddisfazione in un momento incantevole. Il, in questo periodo, sta facendo di tutto per recuperare il tempo perduto.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

vigilidelfuoco : #Incendiboschivi #Gorizia, nella notte ha ripreso vigore l'#incendio a San Michele del Carso: evacuate per precauzi… - vigilidelfuoco : #Gorizia #incendiboschivi, per tutta la notte oltre 80 #vigilidelfuoco al lavoro con 20 automezzi, nella tarda sera… - LegaSalvini : LETTA, SE PRENOTI IL VOLO PER PARIGI ORA RISPARMI! ?? Domenica 25 Settembre #iovotoLega ???? - Umanisti40 : @camiziani Calenda può candidarle al volo, Renzi deve prima piazzare una montagna dei suoi. Tutto qui. Sta di fatto… - aboutmiichela : @nowbacktome_ non hai idea io la prima a piangere ma ancora solo dalla stanchezza perchè dopo un giorno di stare jn… -