Il Real Madrid torna alla carica: lo vuole Carlo Ancelotti! (Di sabato 30 luglio 2022) Si aggiungono sempre più squadre alla corsa per assicurarsi Fabian Ruiz dal Napoli. Infatti, secondo il noto giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti pare essere interessato a prendere Fabian Ruiz a parametro zero, quando il suo contratto scadrà (30 giugno 2023). Al momento le parti per l'eventuali rinnovo sono abbastanza lontane. Spain's midfielder Fabian Ruiz controls the ball during the UEFA Nations League, league A, day 5, group 4, football match Switzerland against Spain at St. Jakob-Park stadium in Basel, on November 14, 2020. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images) c Ovviamente, l'affare dipende da quello che succederà con il Napoli ad agosto. Il Real Madrid si aggiunge ...

