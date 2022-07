Il Real Madrid si prende cura della palla alla vigilia dell’appuntamento con la Juventus (Di sabato 30 luglio 2022) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 29/07/2022 alle 23:30 est La squadra di Ancelotti giocherà la terza amichevole contro l’Italia Sarà la reunion con Ángel Di Maria La palla era la protagonista questo venerdì nella sessione di Allenamento del Real Madrid all’UCLA (Los Angeles, USA), prima della partita amichevole questo sabato a Pasadena contro la Juventus, in cui i bianchi si sono allenati per più di un’ora e mezza. Sotto il sole della California, con una temperatura di 28 gradi, Il Real Madrid ha svolto una tipica sessione pre-partitacon un rondò iniziale, una parte fisica ed esercizi atletici, prima di alcuni incontri a dimensioni ridotte e una ... Leggi su justcalcio (Di sabato 30 luglio 2022) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 29/07/2022 alle 23:30 est La squadra di Ancelotti giocherà la terza amichevole contro l’Italia Sarà la reunion con Ángel Di Maria Laera la protagonista questo venerdì nella sessione di Allenamento delall’UCLA (Los Angeles, USA), primapartita amichevole questo sabato a Pasadena contro la, in cui i bianchi si sono allenati per più di un’ora e mezza. Sotto il soleCalifornia, con una temperatura di 28 gradi, Ilha svolto una tipica sessione pre-partitacon un rondò iniziale, una parte fisica ed esercizi atletici, prima di alcuni incontri a dimensioni ridotte e una ...

