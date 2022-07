Il raddoppio del tratto di ferrovia che strozza la dorsale adriatica bloccato da 20 anni per carenze progettuali. Ma per giornali e politica la colpa è dell’uccello fratino (Di sabato 30 luglio 2022) Può un innocuo uccellino bloccare i lavori di una ferrovia per vent’anni? La risposta sembra scontata, eppure il fratino, questo il nome del volatile, continua a finire sui giornali e l’infinito travaglio di un’opera strategica rischia di essere archiviato, scaricando sul pennuto buona parte delle responsabilità dell’ennesima vergogna italiana. Parliamo del raddoppio della rete ferroviaria sulla tratta Termoli-Lesina, tra Puglia e Molise. Un collo di bottiglia a binario unico che strozza la dorsale adriatica costringendo i treni ad aspettare il passaggio di quelli che viaggiano in direzione opposta. Appena trentaquattro chilometri che per la sola fase progettuale, affidata a Rete ferroviaria italiana (Rfi) del Gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Può un innocuo uccellino bloccare i lavori di unaper vent’? La risposta sembra scontata, eppure il, questo il nome del volatile, continua a finire suie l’infinito travaglio di un’opera strategica rischia di essere archiviato, scaricando sul pennuto buona parte delle responsabilità dell’ennesima vergogna italiana. Parliamo deldella reteria sulla tratta Termoli-Lesina, tra Puglia e Molise. Un collo di bottiglia a binario unico chelacostringendo i treni ad aspettare il passaggio di quelli che viaggiano in direzione opposta. Appena trentaquattro chilometri che per la sola fase progettuale, affidata a Reteria italiana (Rfi) del Gruppo ...

