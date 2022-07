Il PSG non può alzare l’offerta per Skriniar: svelato il motivo! (Di sabato 30 luglio 2022) Una delle trattative destinate a tenere i tifosi interisti e non solo incollati agli smartphone fino a fine agosto, sarà quella legata al passaggio di Milan Skriniar al PSG. Tra l’Inter e la dirigenza parigina ballano ormai 15 milioni tra richiesta e offerta, 70 la richiesta 55 l’offerta massima. Una situazione atipica, poiché il faraonico club francese solitamente è sempre andato incontro alle richieste dei club in caso di acquisti. Sanches Skriniar PSG FPF L’Equipe ha spiegato a cosa è dovuto questo momentaneo blocco, che non consente al PSG di accelerare per Skriniar e chiudere Renato Sanches, anticipando il Milan. La causa dovrebbe essere il fair play finanziario, infatti il nuovo dirigente, Campos, avrebbe un tetto massimo di 80 milioni da investire in questa sessione di mercato, la maggior parte ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Una delle trattative destinate a tenere i tifosi interisti e non solo incollati agli smartphone fino a fine agosto, sarà quella legata al passaggio di Milanal PSG. Tra l’Inter e la dirigenza parigina ballano ormai 15 milioni tra richiesta e offerta, 70 la richiesta 55massima. Una situazione atipica, poiché il faraonico club francese solitamente è sempre andato incontro alle richieste dei club in caso di acquisti. SanchesPSG FPF L’Equipe ha spiegato a cosa è dovuto questo momentaneo blocco, che non consente al PSG di accelerare pere chiudere Renato Sanches, anticipando il Milan. La causa dovrebbe essere il fair play finanziario, infatti il nuovo dirigente, Campos, avrebbe un tetto massimo di 80 milioni da investire in questa sessione di mercato, la maggior parte ...

