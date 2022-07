“Il Pd come Van Gogh? Spari solo scuregge fritte”: lo show di Sgarbi contro Letta (Video) (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug – Che la sinistra abbia smarrito il senso del ridicolo è ormai cosa risaputa. Ascoltare per credere la recente uscita di Enrico Letta: «In uno dei passaggi della mia vita politica, un passaggio bello e interessante, dissi una cosa che poi ho lasciato da parte negli anni successivi: vorrei un Pd come un quadro di Van Gogh, con nettezza dei colori. Tutto chiarissimo e tutto bellissimo. Credo molto oggi in questa idea, ci credevo anche prima ma l’ho applicata poco». Il Pd come Van Gogh, avete letto bene. La cosa, ovviamente, non è andata giù a Vittorio Sgarbi, che ha risposto a Letta per le rime. Sgarbi ad alzo zero contro Letta In quattro minuti, in soli 240 secondi, Sgarbi è infatti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug – Che la sinistra abbia smarrito il senso del ridicolo è ormai cosa risaputa. Ascoltare per credere la recente uscita di Enrico: «In uno dei passaggi della mia vita politica, un passaggio bello e interessante, dissi una cosa che poi ho lasciato da parte negli anni successivi: vorrei un Pdun quadro di Van, con nettezza dei colori. Tutto chiarissimo e tutto bellissimo. Credo molto oggi in questa idea, ci credevo anche prima ma l’ho applicata poco». Il PdVan, avete letto bene. La cosa, ovviamente, non è andata giù a Vittorio, che ha risposto aper le rime.ad alzo zeroIn quattro minuti, in soli 240 secondi,è infatti ...

