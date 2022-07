Il Papa sulle dimissioni: «La porta è aperta, decide il Signore». E alla politica chiede «responsabilità» (Di sabato 30 luglio 2022) L’Ucraina, che resta nei suoi pensieri. E poi il Kazakistan, che «è un viaggio tranquillo», e il Congo, programmato con con l’arcivescovo di Canterbury e con il vescovo della Chiesa di Scozia per il prossimo anno. Di ritorno dal «pellegrinaggio penitenziale» in Canada, nel tradizionale colloquio con la stampa in aereo, il Papa ha parlato diffusamente dei viaggi che dovrebbe e vorrebbe affrontare, manifestando però le sue preoccupazioni rispetto ai dolori al ginocchio e alla possibilità effettiva di muoversi. Un argomento che ha portato con sé anche una nuova riflessione sull’eventualità delle dimissioni, le quali attengono a ciò che «il Signore dice», ha ribadito il Pontefice che, sollecitato dai giornalisti, ha anche lanciato un appello ai politici affinché affrontino la campagna elettorale con ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) L’Ucraina, che resta nei suoi pensieri. E poi il Kazakistan, che «è un viaggio tranquillo», e il Congo, programmato con con l’arcivescovo di Canterbury e con il vescovo della Chiesa di Scozia per il prossimo anno. Di ritorno dal «pellegrinaggio penitenziale» in Canada, nel tradizionale colloquio con la stampa in aereo, ilha parlato diffusamente dei viaggi che dovrebbe e vorrebbe affrontare, manifestando però le sue preoccupazioni rispetto ai dolori al ginocchio epossibilità effettiva di muoversi. Un argomento che hato con sé anche una nuova riflessione sull’eventualità delle, le quali attengono a ciò che «ildice», ha ribadito il Pontefice che, sollecitato dai giornalisti, ha anche lanciato un appello ai politici affinché affrontino la campagna elettorale con ...

