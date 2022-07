Il Papa sul volo di ritorno dal Canada: “Potrei pensare alla possibilità di farmi da parte. Non sarebbe una catastrofe” (Di sabato 30 luglio 2022) Il Papa, sul volo di ritorno dal Canada, ha affrontato anche il tema delle sue possibili dimissioni. “Non credo che io possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima. Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po’ per poter servire la Chiesa. O al contrario pensare alla possibilità di farmi da parte. Non è una catastrofe, no. Si può cambiare Papa. Si può cambiare, non c’è problema” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Il, suldidal, ha affrontato anche il tema delle sue possibili dimissioni. “Non credo che io possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima. Credo chemia età e con questa limitazione devo risparmiare un po’ per poter servire la Chiesa. O al contrariodida. Non è una, no. Si può cambiare. Si può cambiare, non c’è problema” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

