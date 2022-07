Il Papa su Draghi | ' Uomo di alta qualità internazionale' Appello alla politica per ' senso di responsabilità'

HuffPostItalia : Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini - Corriere : Papa Francesco: «Draghi uomo di alta qualità. Alle forze politiche chiedo responsabilità» - Anna302478978 : 'Posizionamenti vaticani. Il Papa elogia Draghi, Parolin scarica Salvini' Se fossi Draghi inviterei Bergoglio a… - Aljangelo : RT @Michele_Anzaldi: Tre notizie spiegano bene perchè è stato un vero danno per gli italiani far cadere Draghi: 1. L'Ad Eni Descalzi annunc… - FPanunzi : @maurizio_crippa @claudiocerasa Papa Francesco deve reggere fino a ottobre o Draghi può cumulare? -

- Pur non entrando nelle contese della politica italiana, il Pontefice elogia il premier uscente. Poi esclude l'ipotesi di farsi da parte, ma non nasconde che il problema al ginocchio ...CITTA' DEL VATICANO - 'Responsabilità. Responsabilità civica...' è l'appello che ha rivoltoFrancesco alle forze politiche in Italia rispondendo a una domanda sulla crisi di governo e le ......Un gesuita deve fare discernimento spirituale per prendere decisioni e restare aperto a qualsiasi cosa gli dica il Signore». Ma il Signore può dire dimettiti. La caduta di Mario Draghi è stata una doc ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...