Il Papa lascia il Canada Gli indigeni lo ringraziano | “Thank you! We love you!”

Iqaluit – "We love you!", "Thank you!". E' il grido degli Inuit che salutano così Papa Francesco. Il Pontefice, nell'ultima tappa di Viaggio Apostolico in Canada, dopo la visita lampo di appena tre ore nell'estremo nord, dove ha incontrato i sopravvissuti alle violenze commesse dai cattolici sui nativi canadesi nelle scuole residenziali (leggi qui), e, successivamente, i giovani e gli anziani (leggi qui), lascia Iqaluit alla volta di Roma tra gli applausi e le urla di gioia e di ringraziamento dei nativi canadesi. In sei giorni, il Papa ha più volte fatto "mea culpa" e ha chiesto perdono il comportamento "contrario al Vangelo" di molti cattolici. Ora c'è attesa per la conferenza stampa con i giornalisti che lo hanno ...

