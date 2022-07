Il papa della fratellanza indica il genocidio rimosso e chiede riconciliazione (Di sabato 30 luglio 2022) Sul volo che lo ha ricondotto a Roma Francesco ha parlato di diversi argomenti. Il genocidio dei popoli indigeni in Canada e le sue possibili dimissioni spiccano tra gli altri. Anche gli altri temi affrontati hanno rilievo, ma questi due, a mio avviso, sono i più importanti. Sul primo Francesco ha messo in chiaro che lui in carrozzella ha attraversato il mondo per mettersi in testa il copricapo dei popoli indigeni tra di loro, tra gli indigeni, per dire così che è sconfessata l’epoca che ha fatto coincidere cristianesimo e superiorità razziale. Questo punto decisivo da tempo, già quando era arcivescovo di Buenos Aires e poi da papa quando ha voluto il sinodo sull’Amazzonia, più che dire chi ha ragione vuole dire cosa è sempre sbagliato. È la riconciliazione la chiave di volta per Francesco. Che poi possa dimettersi appartiene alla ... Leggi su formiche (Di sabato 30 luglio 2022) Sul volo che lo ha ricondotto a Roma Francesco ha parlato di diversi argomenti. Ildei popoli indigeni in Canada e le sue possibili dimissioni spiccano tra gli altri. Anche gli altri temi affrontati hanno rilievo, ma questi due, a mio avviso, sono i più importanti. Sul primo Francesco ha messo in chiaro che lui in carrozzella ha attraversato il mondo per mettersi in testa il copricapo dei popoli indigeni tra di loro, tra gli indigeni, per dire così che è sconfessata l’epoca che ha fatto coincidere cristianesimo e superiorità razziale. Questo punto decisivo da tempo, già quando era arcivescovo di Buenos Aires e poi daquando ha voluto il sinodo sull’Amazzonia, più che dire chi ha ragione vuole dire cosa è sempre sbagliato. È lala chiave di volta per Francesco. Che poi possa dimettersi appartiene alla ...

