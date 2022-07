Il Papa ai giovani: “Volate alto. E’ difficile farlo in un mondo di guerre ma il futuro è nelle vostre mani” (Di sabato 30 luglio 2022) Iqaluit – Canti tradizionali, balli e danze, musiche e rulli di tamburi. Nell’ultima tappa-lampo del Viaggio Apostolico in Canada, il popoli Inuit saluta e abbraccia il Papa che ha da poco concluso l’incontro con i sopravvissuti alle violenze e agli abusi commessi dai cattolici nelle scuole residenziali proprio sui nativi canadesi. A Iqaluit, a trecento chilometri dal circolo polare artico, il Pontefice abbraccia gli anziani e giovani del popolo Inuit. Francesco, nel suo discorso, esordisce con un nuovo mea culpa: “Poco fa ho ascoltato diversi di voi, ex-alunni delle scuole residenziali (leggi qui): grazie per quanto avete avuto il coraggio di dire, condividendo grandi sofferenze. Ciò ha ridestato in me l’indignazione e la vergogna che mi accompagnano da mesi. Anche oggi, anche qui, vorrei dirvi che sono molto addolorato e desidero ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 30 luglio 2022) Iqaluit – Canti tradizionali, balli e danze, musiche e rulli di tamburi. Nell’ultima tappa-lampo del Viaggio Apostolico in Canada, il popoli Inuit saluta e abbraccia ilche ha da poco concluso l’incontro con i sopravvissuti alle violenze e agli abusi commessi dai cattoliciscuole residenziali proprio sui nativi canadesi. A Iqaluit, a trecento chilometri dal circolo polare artico, il Pontefice abbraccia gli anziani edel popolo Inuit. Francesco, nel suo discorso, esordisce con un nuovo mea culpa: “Poco fa ho ascoltato diversi di voi, ex-alunni delle scuole residenziali (leggi qui): grazie per quanto avete avuto il coraggio di dire, condividendo grandi sofferenze. Ciò ha ridestato in me l’indignazione e la vergogna che mi accompagnano da mesi. Anche oggi, anche qui, vorrei dirvi che sono molto addolorato e desidero ...

