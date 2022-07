Il “nuovo” M5S si riunisce a Milano, Violi: “Visione di futuro fuori dagli schemi destra-sinistra” (Di sabato 30 luglio 2022) Sabato mattina nella sala Gaber di Palazzo Pirelli prima riunione regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia relativa alla struttura e alla nuova organizzazione. Circa duecento le persone presenti in sala, quattrocento quelle collegate. Fra queste anche il capo politico del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. L’ex Presidente del Consiglio ha parlato della crisi di governo, della prossima campagna elettorale, del modo in cui il Movimento Cinque Stelle intende affrontarla, degli schieramenti in campo e delle proposte per i cittadini. Padrone di casa il coordinatore regionale Dario Violi, intervenuto in apertura lavori: “Per la prima volta il Movimento Cinque Stelle lavora a una struttura, un’organizzazione che sappia condividere e costruire competenze, a partire dai nostri attivisti fino a chi, come me, è giunto al termine della propria esperienza all’interno ... Leggi su bergamonews (Di sabato 30 luglio 2022) Sabato mattina nella sala Gaber di Palazzo Pirelli prima riunione regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia relativa alla struttura e alla nuova organizzazione. Circa duecento le persone presenti in sala, quattrocento quelle collegate. Fra queste anche il capo politico del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. L’ex Presidente del Consiglio ha parlato della crisi di governo, della prossima campagna elettorale, del modo in cui il Movimento Cinque Stelle intende affrontarla, degli schieramenti in campo e delle proposte per i cittadini. Padrone di casa il coordinatore regionale Dario, intervenuto in apertura lavori: “Per la prima volta il Movimento Cinque Stelle lavora a una struttura, un’organizzazione che sappia condividere e costruire competenze, a partire dai nostri attivisti fino a chi, come me, è giunto al termine della propria esperienza all’interno ...

