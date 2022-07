Il misterioso giocatore di Premier League accusato di stupro continuerà a giocare in prima squadra (Di sabato 30 luglio 2022) Il misterioso giocatore di Premier League accusato di stupro (le accuse, inizialmente tre, si sono ridotte a due) continuerà ad essere convocato in prima squadra dal suo club di appartenenza (ignoto come il nome del calciatore). Lo ha annunciato con una nota lo stesso club. Lo scrive il Guardian. “Come affermato in precedenza, abbiamo confermato che il giocatore nega le accuse. La polizia ha rilasciato una dichiarazione dicendo che non procederanno su una delle accuse e il giocatore ha avuto la sua cauzione estesa in attesa dell’esito delle indagini. Non ci sono stati addebiti e il giocatore può adempiere ai suoi impegni professionali. Prendiamo sul serio i nostri impegni e le nostre responsabilità e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022) Ildidi(le accuse, inizialmente tre, si sono ridotte a due)ad essere convocato insquadra dal suo club di appartenenza (ignoto come il nome del calciatore). Lo ha annunciato con una nota lo stesso club. Lo scrive il Guardian. “Come affermato in precedenza, abbiamo confermato che ilnega le accuse. La polizia ha rilasciato una dichiarazione dicendo che non procederanno su una delle accuse e ilha avuto la sua cauzione estesa in attesa dell’esito delle indagini. Non ci sono stati addebiti e ilpuò adempiere ai suoi impegni professionali. Prendiamo sul serio i nostri impegni e le nostre responsabilità e ...

