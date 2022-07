IL MATTINO – Szoboszlai osservato speciale del Napoli | Zielinski al West Ham

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 luglio 2022) Il calciomercato delsi arricchisce con il nome di Dominkgiocatore di proprietà del Lipsia. Un nome che è già stato accostato alla società azzurra già quando militava nel Salisburgo, ma che ora riprende corpo perché rappresenta quell’identikit perfetto per la società di Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista ungherese ha 21 anni ed un talento immenso, sarebbe perfetto per prendere il posto di Piotrche è sempre più vicino alHam. Per il polacco si parla di una trattativa in discesa, con gli Hammers che hanno già deciso di offrire 40 milioni a De Laurentiis e possono spingersi ad offrire un contratto da 5 milioni di euro al giocatore azzurro.alIlfa sapere che Spalletti sarebbe ben felice di accogliere il ...