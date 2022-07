Il Liverpool vince il primo trofeo della stagione | battuto il City 3-1

(Di sabato 30 luglio 2022) Ilil. La squadra di Klopp ha3-1 il Manchesternel Community Shield la Supercoppa inglese. Ilè andato in vantaggio neltempo con un colpo di testa di Alexander Arnold deviato dal difensore Aké. La squadra di Guardiola ha poi preso il controllo del campo, ha pareggiato con Alvarez. Poi, però, forse nel loro momento migliore, hanno subito un contropiede che ha portato al rigore per ilper fallo di mano. La trasformazione è stata di Salah, infine di Darwin Nunez la rete del 3-1. Nel finale, clamorosa traversa di Haaland a porta vuota. L'articolo ilNapolista.

LEICESTER (INGHILTERRA) - ll primo trofeo della stagione inglese è del Liverpool, che vince la Community Shield al King Power Stadium battendo per 3 - 1 il Manchester City. Partita molto equilibrata fino al finale e giocata ad alti ritmi. Apre le marcature Alexander - Arnold con un colpo di testa deviato dal difensore Aké. Le chiavi del successo sono il Liverpool perché è più ordinato, riacceso dopo un buon inizio dall'ingresso in campo di Nunez, inizialmente in panchina con Firmino titolare al centro dell'attacco.