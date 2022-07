Il Liverpool vince il Community Shield! 3-1 al Manchester City | gol al debutto per Nunez

TuttoMercatoWeb : Klopp si aggiudica il primo trofeo, il Liverpool vince il Community Shield: 3-1 al City - zona_talento_ : ???? Finisce 3-1 il match tra #Liverpool e #ManchesterCity. Restando nei 90’ regolari, il #Liverpool vince il… - tonaliana : @Pirichello Liverpool vince la settima o city la prima con haaland scarpa d’oro? - Calcionomico : Liverpool vince il #CommunityShield ?? Haaland delude, nonostante un palo e due goal sprecati. #LIVMCI #liverpool… - GiuliaLoglisci_ : ???? Finisce 3-1 il match tra #Liverpool e #ManchesterCity. Restando nei 90’ regolari, il #Liverpool vince il… -

numero-diez.com

Ilnonla Community Shield dal 2006, quando in panchina c'era Benitez che mandò ko il Chelsea di Mourinho. NUNEZ VS HAALAND -- City però è anche la sfida nella sfida tra ...leggi anche Quanto guadagna chila Champions League Il montepremi 2022/2023 Scommesse calcio ...Segno Quota 29/07 Newcastle - Atalanta X 3.70 30/07 Rotheram - Swansea 2 2.53 30/07- ... Il Liverpool vince la Community Shield! Super Salah, Haaland impalpabile Il Liverpool si aggiudica il primo trofeo stagionale battendo 3-1 in finale di Supercoppa Inglese il Manchester City. Decidono il risultato finale i gol di Alexander-Arnold, Salah (rigore) e Darwin Nu ...I Reds di Klopp vincono il primo trofeo della stagione al King Power Stadium, superando per 3-1 il Manchester City. Gol al debutto per il nuovo acquisto Nunez ...