Il jazz e il pop/rock ancora “discriminati”: niente corsi nei licei musicali, il ministero: “Questione al momento non prioritaria” (Di sabato 30 luglio 2022) Per il secondo anno consecutivo il ministero dell’Istruzione disattende i buoni propositi della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. L’art. 1, al comma 510, recependo le istanze del Coordinamento Nazionale per il ripristino dei corsi jazz nei licei musicali, prevedeva infatti, si legge testualmente, di “ampliare l’offerta formativa dei licei musicali e consentire l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali”, ma ambo i decreti attuativi, l’ultimo dei quali pubblicato il 27 luglio in gazzetta ufficiale, hanno di molto ridimensionato la portata dell’intervento: i corsi a indirizzo jazz e pop/rock non saranno, anche per il prossimo anno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Per il secondo anno consecutivo ildell’Istruzione disattende i buoni propositi della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. L’art. 1, al comma 510, recependo le istanze del Coordinamento Nazionale per il ripristino deinei, prevedeva infatti, si legge testualmente, di “ampliare l’offerta formativa deie consentire l’attivazione deia indirizzoistico e nei nuovi linguaggi”, ma ambo i decreti attuativi, l’ultimo dei quali pubblicato il 27 luglio in gazzetta ufficiale, hanno di molto ridimensionato la portata dell’intervento: ia indirizzoe pop/non saranno, anche per il prossimo anno ...

