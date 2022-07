Il Governatore Musumeci a Dublino incontra il capo di Ryanair: più voli in Sicilia (Di sabato 30 luglio 2022) “Per noi di Ryanair la Sicilia rimane uno dei mercati più interessanti. Non è un caso che assicuriamo nell’Isola oltre cento tratte, di cui sessanta internazionali, e che contiamo di effettuare nuovi investimenti, specie nei collegamenti interni”. Lo ha ribadito l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, nel corso dell’incontro avuto nella sede di Dublino con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci (nella foto). Al centro del colloquio anche il potenziamento dei collegamenti da e per Trapani, dove da almeno due anni si registra una robusta crescita in termini di movimenti e di passeggeri. Musumeci ha assicurato al numero uno di Ryanair che “la Regione continuerà a sostenere la strategia della compagnia irlandese, con l’obiettivo ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 30 luglio 2022) “Per noi dilarimane uno dei mercati più interessanti. Non è un caso che assicuriamo nell’Isola oltre cento tratte, di cui sessanta internazionali, e che contiamo di effettuare nuovi investimenti, specie nei collegamenti interni”. Lo ha ribadito l’amministratore delegato di, Eddie Wilson, nel corso dell’incontro avuto nella sede dicon il presidente della Regionena Nello(nella foto). Al centro del colloquio anche il potenziamento dei collegamenti da e per Trapani, dove da almeno due anni si registra una robusta crescita in termini di movimenti e di passeggeri.ha assicurato al numero uno diche “la Regione continuerà a sostenere la strategia della compagnia irlandese, con l’obiettivo ...

