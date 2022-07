Il Foglio Sportivo: dietro il successo della Bobotv c’è il drammatico vecchiume del giornalismo sportivo (Di sabato 30 luglio 2022) In un articolo a firma di Giuseppe Pastore, Il Foglio sportivo analizza il successo della Bobotv mettendolo in relazione con la crisi del giornalismo tradizionale. L’ultima puntata della stagione scorsa della Bobotv è stata vista da più di 300mila persone tra diretta e differita. Su Twitch il canale della tv è uno dei più seguiti: con 483.883 affiliati è il 25esimo canale italiano per numero di iscritti secondo i dati di Twitchtracker, per abissale distacco il più seguito tra quelli che parlano di calcio. Nel mondo è al quarto posto, dietro solo agli spagnoli. dietro il successo del format di Vieri, Cassano, Adani e Ventola c’è il problema più grande ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022) In un articolo a firma di Giuseppe Pastore, Ilanalizza ilmettendolo in relazione con la crisi deltradizionale. L’ultima puntatastagione scorsaè stata vista da più di 300mila persone tra diretta e differita. Su Twitch il canaletv è uno dei più seguiti: con 483.883 affiliati è il 25esimo canale italiano per numero di iscritti secondo i dati di Twitchtracker, per abissale distacco il più seguito tra quelli che parlano di calcio. Nel mondo è al quarto posto,solo agli spagnoli.ildel format di Vieri, Cassano, Adani e Ventola c’è il problema più grande ...

