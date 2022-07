Il dossier che fa tremare Joe Biden: gli affari del figlio Hunter (Di sabato 30 luglio 2022) Nuovi guai in vista per il presidente Usa, Joe Biden. Dopo che la grande stampa democratica americana ha bollato per mesi come “disinformazione russa” le notizie poco edificanti sui “torbidi” affari del figlio del presidente, Hunter Biden, e in particolare i contenuti del suo laptop diffusi dalla testata conservatrice New York Post, uno dei InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 30 luglio 2022) Nuovi guai in vista per il presidente Usa, Joe. Dopo che la grande stampa democratica americana ha bollato per mesi come “disinformazione russa” le notizie poco edificanti sui “torbidi”deldel presidente,, e in particolare i contenuti del suo laptop diffusi dalla testata conservatrice New York Post, uno dei InsideOver.

ItaliaViva : Se dovessi decidere io, tutta la vita Mario #Draghi a gestire un Paese tra patto di stabilità, inflazione e dossier… - Maumol : 5Stelle, Lega e Forza Italia vanno contro l'interesse nazionale, un indebolimento che pagheremo caro - TheQues28968659 : RT @MT_Meli_: Quindi la Stampa ha prodotto un dossier russo che si è rivelato essere, a tempo record, una patacca. Un circo, più che un gio… - iq_196 : RT @MT_Meli_: Ci si chiede come mai sulla stampa non appaiano mai inchieste, dossier o approfondimenti sugli evidenti intrallazzi che il PD… - AnnaCorsaroAdv : RT @MT_Meli_: Ci si chiede come mai sulla stampa non appaiano mai inchieste, dossier o approfondimenti sugli evidenti intrallazzi che il PD… -